https://news.day.az/world/1750540.html Цепная авария в Иране, есть погибшие и раненые Прошлой ночью в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло цепное дорожно-транспортное происшествие. Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил местным СМИ директор Управления скорой помощи района Бам провинции Керман Хамид Барани. По его словам, в результате тяжелого ДТП погибли пять человек, еще 11 получили ранения.
Цепная авария в Иране, есть погибшие и раненые
Прошлой ночью в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил местным СМИ директор Управления скорой помощи района Бам провинции Керман Хамид Барани.
По его словам, в результате тяжелого ДТП погибли пять человек, еще 11 получили ранения.
Х.Барани сообщил, что в аварии, в которой столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл, один из погибших и двое пострадавших были сотрудниками полиции.
По данному факту проводится расследование.
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