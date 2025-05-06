Прошлой ночью в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил местным СМИ директор Управления скорой помощи района Бам провинции Керман Хамид Барани.

По его словам, в результате тяжелого ДТП погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

Х.Барани сообщил, что в аварии, в которой столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл, один из погибших и двое пострадавших были сотрудниками полиции.

По данному факту проводится расследование.