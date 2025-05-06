https://news.day.az/world/1750513.html Опасного преступника отпустили по ошибке - очередной провал французского правосудия Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Figaro на прокуратуру города Бордо
Опасного преступника отпустили по ошибке - очередной провал французского правосудия
Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Figaro на прокуратуру города Бордо
По имеющейся информации, отбывавший 11-летний срок за особо опасное насильственное преступление 25-летний мужчина был отпущен из тюрьмы коммуны Градиньян вместо другого заключенного, которого должны были депортировать из Франции в Марокко. Тюремная администрация перепутала похожие имена заключенных.
В настоящее время власти ведут расследование происшедшего. Преступник объявлен в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, который действует на территории всех стран Евросоюза.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре