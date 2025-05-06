Опасного преступника отпустили по ошибке

Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Figaro на прокуратуру города Бордо

По имеющейся информации, отбывавший 11-летний срок за особо опасное насильственное преступление 25-летний мужчина был отпущен из тюрьмы коммуны Градиньян вместо другого заключенного, которого должны были депортировать из Франции в Марокко. Тюремная администрация перепутала похожие имена заключенных.

В настоящее время власти ведут расследование происшедшего. Преступник объявлен в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, который действует на территории всех стран Евросоюза.