Названа возможная дата очередного раунда переговоров между США и Ираном

Четвертый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана может состояться в эти выходные, 10-11 мая.

Как передает Day.Az, об этом сказал специальный представитель президента США Ствиен Уиткофф.

Уиткофф сообщил, что США стремятся добиться согласия по четвертому раунду ядерных переговоров с Ираном в эти выходные.

"Если этого не произойдет, то только по причине поездки президента [США Дональда Трампа] на Ближний Восток", - сказал он.