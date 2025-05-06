https://news.day.az/world/1750509.html Названа возможная дата очередного раунда переговоров между США и Ираном Четвертый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана может состояться в эти выходные, 10-11 мая. Как передает Day.Az, об этом сказал специальный представитель президента США Ствиен Уиткофф. Уиткофф сообщил, что США стремятся добиться согласия по четвертому раунду ядерных переговоров с Ираном в эти выходные.
Названа возможная дата очередного раунда переговоров между США и Ираном
Четвертый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана может состояться в эти выходные, 10-11 мая.
Как передает Day.Az, об этом сказал специальный представитель президента США Ствиен Уиткофф.
Уиткофф сообщил, что США стремятся добиться согласия по четвертому раунду ядерных переговоров с Ираном в эти выходные.
"Если этого не произойдет, то только по причине поездки президента [США Дональда Трампа] на Ближний Восток", - сказал он.
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