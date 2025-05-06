На Земле "зарождается" новый континент

Ученые из Австралии и Франции обнаружили признаки зарождения нового континента в южной части Индийского океана, недалеко от Антарктиды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно исследованию, опубликованному в журнале Terra Nova, в этом регионе активно формируется континентальная кора - основа будущей суши.

Анализ состава пород показал, что структура коры здесь сильно отличается от типичной океанической. Исследователи отмечают высокую скорость роста - в среднем 0,001 кубического километра в год, а в отдельных зонах она достигает 0,8 кубических километров. Эти процессы происходят в зонах субдукции, где океаническая плита уходит под континентальную, вызывая плавление пород и образование магмы - первого этапа в формировании материков.

По оценкам ученых, рост новой коры начался около семи-двенадцати миллионов лет назад, и, при сохранении нынешних темпов, примерно столько же времени потребуется, чтобы в этом районе сформировался полноценный материк. Одним из ключевых признаков этого процесса стало накопление гранитного слоя - главного строительного материала всех существующих континентов.

Открытие подтверждает, что геологическая активность Земли продолжается даже в самых удаленных и, казалось бы, стабильных районах планеты.