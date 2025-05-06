Два азербайджанских телеканала получили штрафы за нарушения

Согласно статье 9 Закона "О защите детей от вредной информации", требования к информационной продукции, распространяемой ТВ и радио, не предусматривают временных ограничений для трансляции продукции, относящейся к возрастным категориям "Универсальная", "6-", "6+" и "12+".

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Аудиовизуальном Совете.

Сообщается, что временные ограничения применяются только к некоторым информационным продуктам, относящимся к возрастной категории "16+", а также ко всей информационной продукции категории "18+".

В случае отсутствия маркировки информационной продукции возрастных категорий "16+" и "18+", а также неприменения временных ограничений, Аудиовизуальный Совет принимает санкционные меры в соответствии с законодательством.

Так, в 2024 году в отношении двух субъектов были составлены и направлены в суд протоколы за подобные нарушения. На основании судебных решений оба субъекта были оштрафованы на сумму в 3000 манатов.