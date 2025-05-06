В АБР заявили о стратегической роли Среднего коридора в развитии Центральной Азии

Средний коридор открывает возможности для эффективного использования богатых ресурсов Центральной Азии.

Об этом сказала директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова на семинаре "Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров", проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В рамках программы CAREC у нас есть шесть коридоров, и Средний коридор в значительной степени совпадает с тем, что мы называем CAREC Corridor 2. Его значимость, безусловно, возросла - это альтернативный маршрут между Востоком и Западом, и по нему уже проделана большая работа, проведено множество исследований", - отметила она.

По словам Сабыровой, на сегодняшний день лишь около 10% внешнеторговых потоков, не связанных с энергетикой, проходят по данному коридору.

"Очевидно, что это значительно ниже его потенциала. Средний коридор открывает возможности для использования богатых природных ресурсов Центральной Азии и для лучшей интеграции региона как в региональные, так и в глобальные цепочки связей", - добавила она.