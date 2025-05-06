https://news.day.az/officialchronicle/1750634.html Президент Ильхам Алиев пригласил Беларусь принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Азербайджане 6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была затронута важность обмена опытом в сфере градостроительства между двумя странами.
Президент Ильхам Алиев пригласил Беларусь принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Азербайджане
6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была затронута важность обмена опытом в сфере градостроительства между двумя странами.
Глава государства отметил, что в 2026 году Азербайджан примет Всемирный градостроительный форум, и пригласил Беларусь принять активное участие в этом мероприятии.
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