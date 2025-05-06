Президент Ильхам Алиев пригласил Беларусь принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в Азербайджане

6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече была затронута важность обмена опытом в сфере градостроительства между двумя странами.

Глава государства отметил, что в 2026 году Азербайджан примет Всемирный градостроительный форум, и пригласил Беларусь принять активное участие в этом мероприятии.