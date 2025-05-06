В Румынии назначили временного премьер-министра

Временным премьер-министром Румынии стал министр внутренних дел страны Каталин Предой. Об этом сообщает Digi24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку с поста главы кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции.

В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше - около 20%.

Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.