Азербайджан и AIIB планируют новые проекты в зеленой энергетике и транспорте

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) работают над новыми проектами в сфере "зеленой" энергетики и транспортной взаимосвязанности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный директор по инвестициям AIIB Константин Лимитовский на полях Ежегодного заседания Азиатского банка развития в Милане.

"У Азербайджана очень сильный потенциал в области возобновляемых источников энергии. В стране хорошие ресурсы как солнечной, так и ветровой энергетики. Мы работаем вместе с правительством и частным сектором, чтобы этот потенциал начал активно использоваться в рамках энергетических проектов, развивающихся в регионе. Пока мы начали медленно, но уверенно: мы вместе с компанией Masdar профинансировали проект ветроэнергетики и планируем реализовать еще несколько проектов в частном секторе - как в солнечной, так и ветровой энергетике", - отметил Лимитовский.

По его словам, стороны в настоящее время готовят ряд новых проектов и совместно с министерством энергетики работают над созданием технического потенциала в области транспортной взаимосвязанности.

"Два проекта от Азербайджана проходят через наш партнерский институт - Многосторонний центр сотрудничества в сфере финансирования развития (MCDF). Речь идет о подготовке технико-экономических обоснований по инфраструктуре прибрежной зоны, в том числе в сфере возобновляемой энергетики", - сообщил он.

Лимитовский подчеркнул, что AIIB видит большой потенциал в развитии взаимосвязанности в регионе.

"Мы работаем с правительством над второй фазой развития Бакинского морского торгового порта. Считаем, что сейчас подходящее время для расширения, чтобы удовлетворить растущий спрос в будущем", - добавил он.