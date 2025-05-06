Микаил Джаббаров провел встречу с главой Japan Tobacco International

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором швейцарской компании Japan Tobacco International Эдди Пираром.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики в соцсети Х.

Отмечается, что на встрече были обсуждены деятельность компании Japan Tobacco International в Азербайджане, применение законодательства и акцизного налога в отношении производства табачных изделий, возможности вложения в социальные инвестиционные проекты в Азербайджане.