https://news.day.az/economy/1750740.html Микаил Джаббаров провел встречу с главой Japan Tobacco International - ФОТО Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором швейцарской компании Japan Tobacco International Эдди Пираром. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики в соцсети Х.
Микаил Джаббаров провел встречу с главой Japan Tobacco International - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором швейцарской компании Japan Tobacco International Эдди Пираром.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики в соцсети Х.
Отмечается, что на встрече были обсуждены деятельность компании Japan Tobacco International в Азербайджане, применение законодательства и акцизного налога в отношении производства табачных изделий, возможности вложения в социальные инвестиционные проекты в Азербайджане.
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