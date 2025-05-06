Минюст США предложил Google продать два бизнеса в сфере рекламы

Минюст США предлагает Google (входит в Alphabet Inc.) продать два бизнеса в сфере онлайн-рекламы для решения антимонопольных проблем.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal.

В апреле федеральный суд США постановил, что монопольные позиции Google в некоторых сегментах рекламного рынка наносят ущерб конкуренции. Минюст подал новый иск к компании, в котором ссылается на это судебное решение.

Ведомство считает, что Google следует как можно скорее продать площадку для покупки и продажи рекламного пространства в интернете Google Ad Exchange (AdX) под надзором доверительного управляющего, которого назначил бы суд.

Кроме того, Минюст предлагает компании продать платформу для показа рекламы DFP, помогающую издателям эффективно управлять рекламными пространствами. Ведомство утверждает, что DFP оказывает серьезное негативное влияние на конкуренцию и является инструментом поддержания монопольной позиции Google на рынке.

В компании заявили, что продажа этих активов технически невозможна.

"Отделение активов - это не просто продажа исходного кода AdX или DFP заинтересованному покупателю", - отмечают в компании.

Google подчеркивает, что оба сервиса работают внутри среды Google, и их отделение потребовало бы разработки и создания новых версий AdX и DFP, способных функционировать без собственного программного обеспечения и оборудования компании.

Google предложила ряд мер для устранения обозначенных судом проблем, и Минюст признал, что они полностью решают проблемы, устранения которых потребовал суд, ответила на запрос WSJ вице-президент по вопросам регулирования в Google Ли-Энн Малхолланд.

С начала 2025 года капитализация Alphabet снизилась на 13,3%.