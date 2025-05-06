Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом

Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

"В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя", - отметил глава государства, подчеркнув, что две страны взаимодействуют также в нефтяной сфере.