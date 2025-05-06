https://news.day.az/officialchronicle/1750745.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству. "В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.
"В 2024 году объем товарооборота между двумя странами составил 223,93 млн долларов США. Несомненно, у нас есть потенциал и для дальнейшего наращивания этого показателя", - отметил глава государства, подчеркнув, что две страны взаимодействуют также в нефтяной сфере.
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