https://news.day.az/officialchronicle/1750751.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
У наших стран есть все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества в самых разных сферах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.
Коснувшись торгово-экономических отношений, глава государства отметил, что сегодня есть новые возможности для сотрудничества, которые будут не только стимулировать экономический рост, но и создадут устойчивую основу для взаимовыгодных партнерств, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшей диверсификации экономик двух стран.
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