В Баку прошла праздничная церемония награждения, посвященная Дню ковроткача

В Баку прошла праздничная церемония награждения в честь Дня ковроткача, организованная при поддержке Центра развития культурных и креативных индустрий (Творческий центр) министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

На мероприятии выступили исполнительный директор Центра развития культурных и креативных индустрий Лала Ахмедова, ковроткач-технолог, искусствовед Афет Алиева, производственный директор ОАО "Азерхалча" Алисафа Нуриев, представители сферы ковроткачества.

В связи с отмечаемым 5 мая Днем ковроткача были выражены искренние поздравления в адрес всех, кто связал свою жизнь с ковроткачеством, для сохранения и развития этого древнего национального вида искусства, отражающего духовный мир нашего народа, его философский взгляд на жизнь.

Было отмечено, что ковроткачество - один из традиционных, древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана, и государством уделяется особое внимание развитию и пропаганде этой сферы. Особо была подчеркнута роль женщин в развитии ковроткачества. Ковры и ковровые изделия, произведенные в Азербайджане, неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре. Азербайджанские ковры хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Без шедевров азербайджанских ковроделов сложно представить сокровищницу мировой культуры. Бакинская, губинская, ширванская, гянджинская, газахская, карабахская, тебризская школы ковроткачества - каждая из них используют свою оригинальную технику и создаются изделия, узнаваемые по орнаменту.

"Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане" входит в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Ковроткачам и другим специалистам этой сферы из Азербайджанского национального музея ковра, "Азерхалча", мастерской народного художника Эльдара Микаилзаде и другим были вручены благодарственные дипломы. Для гостей был организован праздничный стол, представлена концертная программа.