В Ватикане аннулировали символы власти Папы Римского

Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших Папе Римскому Франциску, состоялась в Ватикане перед началом конклава.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Catholic News Agency.

Согласно традиции, эти атрибуты используются понтификом при подписании апостольских посланий. После смерти или отречения Папы на перстне оставляют глубокую царапину в виде креста, тем самым аннулируя его.

Ранее стало известно, что все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах Папы Римского.

Конклав, в ходе которого изберут нового понтифика, соберется в Ватикане 7 мая. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания кандидату необходимо получить две трети голосов кардиналов-выборщиков плюс один.