В Китае создали робопса-пожарного

Китайская компания Unitree Robotics представила специализированную версию своего четвероногого робота B2, адаптированную для выполнения задач по тушению пожаров в опасных условиях. Об этом сообщает издание NewAtlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая модификация оснащена мощным водяным насосом, способным подавать струю на расстояние до 60 метров со скоростью потока 40 литров в секунду. Для оценки обстановки и передачи данных оператору устройство несет модуль с камерой, обеспечивающий прямую трансляцию видео на пульт экстренных служб. Платформа также может быть оснащена различными дополнительными системами, включая датчики LiDAR, коммуникационное оборудование или роботизированную руку.

Шланг для подачи огнетушащего вещества закреплен в задней части корпуса робота, а рабочий наконечник водяного пистолета имеет возможность наклона до 85 градусов для более точного направления струи. В качестве средства пожаротушения может использоваться как вода, так и пена. Робот способен автоматически отсоединять шланг, чтобы оперативно приступить к выполнению других задач.

Для защиты самого устройства от перегрева в условиях высоких температур предусмотрена система охлаждения с помощью встроенных спринклеров. Корпус, изготовленный из композитных металлических материалов, обладает повышенной прочностью, а также защитой от влаги и пыли.

Среди опционального оборудования упоминается модульный блок воздуходувки, предназначенный для безопасной борьбы с лесными пожарами путем создания разрыва между пламенем и горючими материалами.

Unitree сообщает об улучшении производительности сочленений робота на 170% по сравнению со стандартной моделью B2. Это позволяет машине передвигаться по лестницам с уклоном до 45 градусов и преодолевать препятствия высотой до 40 сантиметров. Система питания поддерживает "горячую" замену батареи, что обеспечивает длительную автономную работу в полевых условиях, не нарушая при этом водонепроницаемость корпуса.

Недавно пара усовершенствованных роботов Unitree B2 официально пополнила штат пожарно-спасательных подразделений города Циндао в Китае и готова к использованию в реальных экстренных ситуациях.