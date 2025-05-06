https://news.day.az/society/1750741.html Из Азербайджана в Узбекистан экстрадирован мошенник Гражданин Узбекистана, разыскиваемый по линии Интерпола, был передан властям своей страны после задержания в Азербайджане.
Из Азербайджана в Узбекистан экстрадирован мошенник
Гражданин Узбекистана, разыскиваемый по линии Интерпола, был передан властям своей страны после задержания в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, Уринбоев Саидкамол Сатторбек оглу 2000 года рождения находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве с причинением крупного ущерба.
В феврале он был задержан на территории Азербайджана, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. После завершения необходимых процедур он был передан уполномоченному органу Узбекистана при сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре