Из Азербайджана в Узбекистан экстрадирован мошенник

Гражданин Узбекистана, разыскиваемый по линии Интерпола, был передан властям своей страны после задержания в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, Уринбоев Саидкамол Сатторбек оглу 2000 года рождения находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве с причинением крупного ущерба.

В феврале он был задержан на территории Азербайджана, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. После завершения необходимых процедур он был передан уполномоченному органу Узбекистана при сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.