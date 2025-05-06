В Баку поступила первая партия казахстанской пшеницы

Бакинский зерновой терминал (БЗТ) принял первую партию казахстанской пшеницы, что стало важным шагом в развитии двусторонних торговых отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, эту информацию распространили казахстанские СМИ.

В связи с этим событием в Баку с рабочей поездкой прибыл председатель правления АО "Ак Бидай Терминал" Нурлан Еркожаулы. Программа визита включала в себя ряд ключевых встреч, направленных на укрепление сотрудничества в области аграрной логистики и торговли. В рамках деловой встречи с руководством БЗТ были обсуждены операционные процессы терминала, технические аспекты приема и хранения зерна, а также возможности расширения поставок.

"Особое внимание в ходе визита было уделено дипломатическим взаимодействиям. Нурлан Еркожаулы провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане Алимом Байелем. Главной темой обсуждения стали перспективы увеличения объемов экспорта в рамках двусторонней дорожной карты по развитию торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили текущие логистические вызовы и обменялись предложениями по повышению устойчивости и эффективности цепочек поставок. Были рассмотрены инициативы по модернизации инфраструктуры и увеличению объемов отгрузок зерна через БЗТ.

Рабочая поездка председателя правления АО "Ак Бидай Терминал" подчеркнула взаимную заинтересованность Казахстана и Азербайджана в активизации аграрного сотрудничества. Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан рассматриваются как стратегический шаг к расширению экспортных направлений и укреплению экономических связей в Кавказско-Каспийском регионе и за его пределами.