Набирающий популярность в Азербайджане напиток может быть опасен для здоровья

В социальных сетях всё чаще обсуждают новый тренд - напиток, приготовленный из перемолотых косточек хурмы. Он позиционируется как средство для снижения веса и полезная альтернатива традиционному кофе.

Как сообщает Day.Az с ссылкой на Xəzər Xəbər, популярность продукта настолько возросла, что в ряде торговых точек цена за килограмм достигает 30 манатов. Однако специалисты предупреждают: за модной новинкой могут скрываться серьёзные риски для здоровья.

По словам диетолога Сеймура Гафарова, под видом "кофе" нередко продают просто высушенные, обжаренные и измельчённые семена хурмы, при этом никакого отношения к настоящему кофе такой продукт не имеет.

"Косточки отделяют от мякоти, хорошо сушат, затем обжаривают и перемалывают. Полученную смесь иногда ароматизируют или подмешивают к настоящему кофе, чтобы создать иллюзию натурального продукта", - отметил он.

Эксперт добавил, что при добавлении порошка из хурмы в кофе, производители обязаны указывать состав на упаковке. Отсутствие такой информации считается нарушением прав потребителей.

Как отличить подделку от оригинала? По словам Сеймура Гафарова, напиток из хурмы имеет специфический фруктовый запах, отличается карамельно-коричневым цветом, а некоторые производители добавляют туда крахмал и сахар, чтобы улучшить растворимость.

Эндокринолог Хидаят Мамедзаде также предостерегает: популярный ныне напиток не только не доказал своей пользы, но и может представлять опасность.

"Говорить о каком-то лечебном эффекте порошка из косточек хурмы - безответственно. Употребление таких веществ может привести к образованию почечных камней, воспалительным процессам в пищеварительном тракте и проблемам с суставами. Фактически, это вторсырьё, непригодное для употребления в пищу", - подчёркивает врач.

Таким образом, прежде чем следовать моде, стоит задуматься о последствиях для здоровья.