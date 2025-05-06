Бундестаг выбрал канцлера

Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deutsche Welle.

При первом голосовании, которое прошло ранее во вторник, в поддержку Мерца высказались только 310 депутатов. Такой результат голосования не ожидался. В заседании бундестага был объявлен перерыв. Впоследствии лидер СДПГ Ларс Клингбайль сообщил о том, что все партии, кроме "Альтернативы для Германии", договорились о том, что повторное голосование следует провести сегодня.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая в новом созыве бундестага стала крупнейшей оппозиционной силой, приветствовала результаты первого голосования.

Представители оппозиционных Левых и "Зелёных" также заявили, что Мерцу следует задуматься о том, является ли он подходящим кандидатом.