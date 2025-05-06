Сколько тракторов ежегодно собирает Гянджинский автозавод?

С белорусскими компаниями мы ежегодно производим около 700-800 тракторов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев.

По его словам, сотрудничество с белорусскими предприятиями, в частности с Минским автомобильным заводом, продолжается с 2007 года.

"После визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь в 2006 году было налажено партнерство с белорусскими компаниями. На протяжении 18 лет мы тесно сотрудничаем с заводами этой страны. Совместно производим порядка 700-800 тракторов в год. Кроме того, на основе соглашения, подписанного 5 мая, мы планируем выйти на рынки третьих стран", - отметил Фатиев.

Он добавил, что предприятие уже давно занимается производством коммунальной техники, а также специализированных автомобилей для сбора и вывоза мусора.