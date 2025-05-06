Цена газа для европейских домохозяйств установила рекорд
Средняя цена газа для европейских домохозяйств установила рекорд во второй половине 2024 года. Об этом сообщил Евростат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным службы, в этот период средняя стоимость газа составила €0,1233 за кВт-ч. При этом в первой половине 2024 года цена газоснабжения достигла отметки €0,1104 за кВт-ч.
"Это самая высокая зафиксированная цена с начала сбора данных в 2008 году. Рост в значительной степени обусловлен повышением налогов во многих странах ЕС, поскольку предыдущие меры по смягчению были свернуты", - говорится в сообщении.
По данным Евростата, наиболее высокие цены на газ для домохозяйств были зафиксированы в Швеции (€0,1893 за кВт-ч), Нидерландах (€0,1671) и Италии (€0,1586). При этом самая низкая цена была в Венгрии (€0,032), Хорватии (€0,046) и Румынии (€0,054).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре