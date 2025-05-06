В США узнали о плане ЕС при провале переговоров о пошлинах

Европейский союз (ЕС) планирует ввести пошлины на продукцию из США, если переговоры о смягчении американской тарифной системы ни к чему не приведут.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, региональное содружество рассматривает возможность ввести пошлины на поставляемые Вашингтоном товары на общую сумму около $113 млрд. Ожидается, что консультации по данному вопросу продлятся месяц. При этом уже 7 мая руководство ЕС намерено оповестить о предложенных ответных мерах власти государств - членов.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, поставляемые из 185 стран мира. Размер тарифов составил от 10% до 50% в зависимости от государства. В частности, пошлины на продукцию из стран - членов ЕС достигли 20%. По прошествии некоторого времени Вашингтон обложил китайский экспорт тарифами в размере 145%.