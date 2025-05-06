Инцидент с Азером Бадамовым в РФ ставит под сомнение искренность заявлений о партнерстве и взаимном уважении

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов входит в парламентскую группу по сотрудничеству с Россией и всегда выступал за укрепление азербайджано-российских связей. Неприятный инцидент в московском аэропорту не приведет к ухудшению отношений Баку и Москвы или к росту русофобии в Азербайджане, но конкретные действия в отношении нашей страны мы критиковали и будем продолжать критиковать.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Азербайджанский депутат, отметил Мусабеков, не допустил никаких недружественных и оскорбительных высказывай в адрес России и российского народа, не выступал против ее интересов или целостности. Он всего лишь ответил хаму - депутату Госдумы Николаю Валуеву.

"Решение не допустить Бадамова на мероприятие в Астрахани, на которое он был приглашен в составе делегации, это не просто сигнал, это очень неумное решение. Не думаю, что это нанесет ущерб отношениям наших стран, но наложит негативный отпечаток на взаимодействие Милли Меджлиса с Государственной Думой России. По всей вероятности, инициатива исходила именно из Думы. Если российские парламентарии не выступят против подобных явлений, это отразится на отношениях между законодательными органами двух стран. Не сомневаюсь, что все приглашенные лица были согласованы с Москвой и за этот инцидент кому-то придется давать объяснения", - сказал депутат, добавив, что, с одной стороны, мы наблюдаем позитивные и дружественные шаги Москвы, с другой - в ту бочку меда обязательно добавляется ложка дегтя.

Что касается "обиженного" Валуева, то уровень культуры и интеллекта этого парламентария, по мнению азербайджанского депутата, это проблема российских избирателей. Однако нельзя не заметить, что человеку такой внешности, использующему лексикон подворотни, больше подошла бы роль вышибалы в ночном клубе. Азер Бадамов, подчеркнул Мусабеков, ответил лично Валуеву, оскорбившему азербайджанцев России. Российский депутат высказался хамски, обозвав наших соотечественников "шоблой" и фактически призвал к полицейскому произволу.

"Я согласен с мнением Бадамова о том, что назначение таких, как Валуев, депутатами является серьезным ударом по авторитету парламентаризма. И сюда я бы отнес не только этого депутата Госдумы. Возьмем, например, Михаила Делягина, который публично призывал нанести ядерный удар по нефтяной инфраструктуре Азербайджана, а в своем ТГ-блоге даже провел соответствующее голосование. За такие заявления этот депутат согласно российскому законодательству должен был быть привлечен к уголовной ответственности как поджигатель войны. Его, насколько я знаю, наказали в рамках Госдумы, перестали выпускать в эфир. Внесение Делягина в черный список Азербайджана было встречено в ГД с пониманием.

Персоны нон-грата в нашей стране также депутаты Константин Затулин и Виталий Милонов. Эти лица много лет выступают против территориальной целостности Азербайджанского государства, призывают к его расчленению, поддерживают армянский сепаратизм. Оба незаконно пересекали границу Азербайджана и ездили в период оккупации в Ханкенди. Милонов умудрился побывать в Карабахе даже во время Второй карабахской войны. Хочу подчеркнуть: эти лица выступают с заявлениями, противоречащими не только азербайджанскому, но и российскому законодательству, поэтому их внесение в черный список не может вызывать вопросы. Иное дело - остановка в аэропорту азербайджанского депутата, всего лишь ответившего лично хаму, а не оскорбившего Россию или российский народ. Подобные инциденты не играют на пользу атмосферe уважения и партнёрства, которую строят наши государства", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева