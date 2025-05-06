https://news.day.az/society/1750665.html Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения - ФОТО Беларусь подарила Агдаму транспортное средство специального назначения, которое будет работать в коммунальной сфере. Как передает Day.Az, автомобиль был передан в рамках визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Агдам.
Беларусь подарила Агдаму автомобиль спецназначения - ФОТО
Беларусь подарила Агдаму транспортное средство специального назначения, которое будет работать в коммунальной сфере.
Как передает Day.Az, автомобиль был передан в рамках визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Агдам.
Так, во время ознакомления с Агдамским промышленным парком Александр Турчин передал автомобиль Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
Отметим, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с визитом на освобожденных от оккупации территориях вместе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
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