Делегация Азербайджанской операционной компании COP29 провела встречи в Бразилии

Успешно завершился рабочий визит делегации Азербайджанской операционной компании COP29 в Бразилию.

Как сообщили Day.Az в компании, визит, состоявшийся по приглашению команды COP30, был направлен на усиление организационного сотрудничества между председательствами COP и поддержку обмена соответствующим опытом.

Были проведены координационные встречи с представителями Секретариата COP30 (SECOP). Председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова и другие члены делегации поделились важными моментами организации COP, такими как управление проектами, инфраструктура мероприятий, медиа-операции и инфраструктура вещания и т.д. В рамках визита также был проведен осмотр места проведения COP30 в Белеме.

Это сотрудничество является показателем важности, которую обе страны придают последовательному и эффективному планированию климатических саммитов и инклюзивному подходу. Состоявшийся обмен опытом между командами COP29 и COP30 отражает общее видение построения сотрудничества между принимающими странами на институциональном уровне.