Захарова поставила Симоняна на место

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес Москвы.

Как сообщает Day.Az, она заявила, что риторика, к которой вернулся Ален Симонян, вызывает сожаление.

"Все нападки и оскорбления даже не вяжутся с образом спикера парламента. Непонятно, о какой "гибридной войне" против Армении может идти речь, если руководителей Армении приглашают участвовать в праздничных мероприятиях, существуют регулярные контакты на высшем уровне и по линии МИД?! Это я как пресс-секретарша говорю", - иронично сказала представитель МИД России, комментируя заявление Симоняна о том, что "Россия ведет гибридную войну против Армении".

Отметим, что между Симоняном и Захаровой долгое время идет словесная дуэль. Комментируя заявления Захаровой против властей Пашиняна, Симонян назвал ее "секретаршей".