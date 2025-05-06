В Азербайджане создадут синергию студентов и агропарков для внедрения ИИ в сельское хозяйство

В этом году, в соответствии с поручением руководства страны, применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве является одним из главных приоритетов министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 18-й Азербайджанской Международной выставке "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-ой Азербайджанской Международной выставке "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan" заявил сотрудник министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли.

По его словам, в этом году министерство покажет участникам выставки несколько проектов по внедрению искусственного интеллекта.

"В результате длительных исследований мы пришли к выводу, что между студентами, обучающимися в направлении ИИ в университетах Азербайджана, и крупными агропарками, действующими на рынке, отсутствует синергия, хотя в ней есть необходимость. Мы хотим создать эту синергию впервые в этом году.

Поэтому мы хотим, чтобы на этой выставке как студенты университетов, так и крупные агропарки создали между собой синергию и напрямую продемонстрировали применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве", - добавил он.