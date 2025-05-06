https://news.day.az/unusual/1750667.html

В Андалусии вырубают оливковые рощи ради строительства СЭС - ВИДЕО

Сотни тысяч вековых оливковых деревьев были вырублены за последние несколько лет в испанской Андалусии, для установки солнечных батарей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.