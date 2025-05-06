В Андалусии вырубают оливковые рощи ради строительства СЭС

Сотни тысяч вековых оливковых деревьев были вырублены за последние несколько лет в испанской Андалусии, для установки солнечных батарей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.