https://news.day.az/unusual/1750667.html В Андалусии вырубают оливковые рощи ради строительства СЭС - ВИДЕО Сотни тысяч вековых оливковых деревьев были вырублены за последние несколько лет в испанской Андалусии, для установки солнечных батарей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Андалусии вырубают оливковые рощи ради строительства СЭС - ВИДЕО
Сотни тысяч вековых оливковых деревьев были вырублены за последние несколько лет в испанской Андалусии, для установки солнечных батарей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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