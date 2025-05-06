АБР изучает спрос на новые проекты вдоль Среднего коридора
Азиатский банк развития (АБР) изучает спрос на новые проекты вдоль Среднего коридора (Коридора CAREC 2).
Об этом сказал генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на семинаре "Транскаспийская взаимосвязанность: раскрытие транспортных и энергетических коридоров", проведённом в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"АБР определяет вызовы и возможности для инвестиций в развитие Среднего коридора с целью содействия социальному и экономическому развитию стран CAREC", - отметил он.
Жуков подчеркнул, что помимо текущих проектов, АБР планирует реализацию ряда инициатив в период с 2025 по 2028 годы вдоль данного коридора, включая реконструкцию автодорог, модернизацию железнодорожной инфраструктуры и проведение реформ.
"АБР также рассматривает проектные возможности в сферах городского и туристического развития, а также по совершенствованию пунктов пересечения границ с применением цифровых решений вдоль Среднего коридора с целью превращения его в экономический коридор", - добавил он.
Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.
Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.
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