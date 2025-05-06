https://news.day.az/politics/1750564.html Азербайджанские военные на репетиции парада в Москве - ВИДЕО Азербайджанские военнослужащие начали участие в тренировках перед парадом победы, который пройдёт 9 мая в Москве. Как передает Day.Az, в социальных сетях появились кадры с репетиций, на которых видно, как военные из Азербайджана отрабатывают шаг и выравнивание в составе парадных расчётов.
Азербайджанские военные на репетиции парада в Москве - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие начали участие в тренировках перед парадом победы, который пройдет 9 мая в Москве.
Как передает Day.Az, в социальных сетях появились кадры с репетиций, на которых видно, как военные из Азербайджана отрабатывают шаг и выравнивание в составе парадных расчётов.
Напомним, что в этом году армейский контингент Азербайджана вновь приглашён на главный военный парад России, посвящённый годовщине победы во Второй мировой войне. Участие в мероприятии в российской столице станет символом военного сотрудничества и исторической памяти.
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