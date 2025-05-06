Азербайджанские военные на репетиции парада в Москве

Азербайджанские военнослужащие начали участие в тренировках перед парадом победы, который пройдет 9 мая в Москве.

Как передает Day.Az, в социальных сетях появились кадры с репетиций, на которых видно, как военные из Азербайджана отрабатывают шаг и выравнивание в составе парадных расчётов.

Напомним, что в этом году армейский контингент Азербайджана вновь приглашён на главный военный парад России, посвящённый годовщине победы во Второй мировой войне. Участие в мероприятии в российской столице станет символом военного сотрудничества и исторической памяти.