Как_задолбал ты уже, Пашинян!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об обещаниях Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

У Пашиняна почти каждый день - день нелепого выпендрежа. В детском саду у черта на куличиках покрасили дверь - Воваевич гордо выкладывает фото с подписью "#как_обещал". В ереванском метро помыли эскалатор - снова "#как_обещал". В школе в Гюмри после 20 лет залатали дырки в полу - конечно, будет целое видео с той же пометкой "#как_обещал".

Наверное, даже заходя домой с покупками из продуктового, Пашинян по привычке вопит: "#как_обещал"!

Обещал, обещал, обещал... Алё, это не геройство, это твоя работа. Ра-бо-та!

Автор карикатуры - HSF