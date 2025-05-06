https://news.day.az/politics/1750589.html #Как_задолбал ты уже, Пашинян! В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об обещаниях Пашиняна. Day.Az представляет публикацию: У Пашиняна почти каждый день - день нелепого выпендрежа. В детском саду у черта на куличиках покрасили дверь - Воваевич гордо выкладывает фото с подписью "#как_обещал". В ереванском метро помыли эскалатор - снова "#как_обещал".
#Как_задолбал ты уже, Пашинян!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об обещаниях Пашиняна.
Day.Az представляет публикацию:
У Пашиняна почти каждый день - день нелепого выпендрежа. В детском саду у черта на куличиках покрасили дверь - Воваевич гордо выкладывает фото с подписью "#как_обещал". В ереванском метро помыли эскалатор - снова "#как_обещал". В школе в Гюмри после 20 лет залатали дырки в полу - конечно, будет целое видео с той же пометкой "#как_обещал".
Наверное, даже заходя домой с покупками из продуктового, Пашинян по привычке вопит: "#как_обещал"!
Обещал, обещал, обещал... Алё, это не геройство, это твоя работа. Ра-бо-та!
Автор карикатуры - HSF
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