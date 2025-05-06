Подтопления в ряде регионов Азербайджана

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступали сообщения о подтоплении некоторых территорий в связи с дождями, начавшихся ночью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.

На основании поступившей информации силы Государственной службы пожарной охраны МЧС были немедленно направлены на эти территории.

Благодаря оперативным мерам, удалось откачать воду с подтопленных участков в городах Баку и Гянджа и обеспечить выполнение других необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.