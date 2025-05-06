В Европе и США ждут новую мировую войну с ядерным оружием

Около половины жителей стран Европы и Соединенных Штатов верят в то, что через пять-десять лет якобы начнется новая мировая война, опрошенные не исключили применения ядерного оружия в таком конфликте. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на данные опроса компании YouGov, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии , Италии и Испании - заявили, что считают, что в течение следующих пяти-десяти лет новая мировая война весьма или довольно вероятна. Эту точку зрения разделяют 45% американцев", - говорится в сообщении издания.

К примеру, в США такого мнения придерживаются 45% респондентов, в Великобритании 41%, а во Франции - 55%.

Отмечается, что большинство опрошенных в указанных европейских странах и США (от 68% до 76%) считают, что любой новый конфликт будет включать использование ядерного оружия.

Опрос проводился компанией YouGov в период с 3 по 16 апреля. Численность опрошенных не приводится. Издание также не пишет о погрешности социологического исследования.