Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии

Кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания на эту должность в первом туре выборов. Это следует из трансляции голосования депутатов на сайте бундестага, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"621 депутат проголосовал за, 310 депутатов проголосовали против, 307 воздержались. Депутат Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства, по крайней мере, в 316 голосов. Он не избран федеральным канцлером Федеративной Республики Германия", - сказала председатель.

Для избрания канцлером в первом туре лидер Христианско-демократического союза (ХДС) должен был набрать абсолютное большинство голосов.