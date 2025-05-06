В Товузе приостановлена работа газозаправочной станции

В селе Дондар Гушчу Товузского района была проведена плановая проверка на газозаправочной станции, принадлежащей частному предпринимателю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в ходе проверки были выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Установлено, что на объекте эксплуатируется одна емкость с истекшим сроком службы, которая не прошла полное техническое обследование. Защитные клапаны и манометры, установленные на емкостях, не проходили периодическую проверку. Кроме того, деятельность станции по эксплуатации объектов сжиженного и природного газа осуществлялась без специального разрешения.

"Учитывая, что выявленные нарушения невозможно устранить немедленно и они представляют угрозу жизни и здоровью людей, эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена сотрудниками Агентства. Один экземпляр составленного акта был передан владельцу объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственное агентство по контролю за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающем секторе Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасности в данных сферах.