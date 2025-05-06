В Баку проходит Медицинский фестиваль

6 мая состоялась церемония открытия Медицинского фестиваля, посвященного 95-летию Азербайджанского медицинского университета (АМУ) и 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль, в котором принимают участие ученые и представители медицинской общественности из Турции, Узбекистана и Беларуси, был посвящен обсуждению актуальных научных тем.

Участники мероприятия сначала возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и памятнику, воздвигнутому в память о врачах-шехидах, отдавших свои жизни за суверенитет нашей страны и свободу наших земель. Затем гости посетили выставку и уголок стартапов Медицинского фестиваля.

Выступивший на церемонии ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли расценил создание этого высшего учебного заведения 95 лет назад как важный поворотный момент в истории развития системы здравоохранения и медицинского образования в нашей стране. Он отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание и заботу о науке, образовании, особенно развитии медицинской сферы, и считал развитие АМУ стратегически важным вопросом: "Общенациональный лидер неоднократно посещал Азербайджанский медицинский университет как до, так и в период восстановления государственной независимости. Президент Ильхам Алиев, верный последователь идей великого Гейдара Алиева, и Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева трижды встречались со студентами и профессорско-преподавательским составом нашего университета, участвовали в церемониях закладки фундамента и открытия переданных ими в дар нашему народу клиник при университете".

Ректор рассказал о деятельности АМУ и его достижениях. "В настоящее время в коллективе АМУ, насчитывающем более 1500 сотрудников, есть академики, члены-корреспонденты Национальной Академии наук, заслуженные деятели науки. В университете обучается около 7500 студентов, из которых около 3000 - иностранцы из 45 стран мира. Азербайджанский медицинский университет является лидером среди высших учебных заведений страны по количеству иностранных студентов. Это также является показателем растущего авторитета и международных связей нашего университета в мировой академической семье. В то же время, сегодня выпускники АМУ являются профессиональными врачами и учеными по всему миру, достойно представляя нашу страну", - подчеркнул он.

Профессор отметил, что в настоящее время АМУ стремится занять высокие позиции на таких престижных международных площадках, как EduRank и H-index Azerbaijan: "Укрепляя связи как с местными, так и зарубежными вузами, Азербайджанский медицинский университет сотрудничает с более чем 25 странами и свыше чем 110 вузами и научными организациями. Успешно реализуется обмен студентами и преподавателями по различным международным программам. Проводимые в последние годы реформы послужили повышению качества и цифровизации обучения, расширению сотрудничества, прохождению международной аккредитации образовательных программ. АМУ также активизировал работу по получению статуса "Исследовательский университет", усовершенствованию инфраструктуры и управления, расширению стартап-инициатив".

Г. Герайбейли подчеркнул, что за всеми этими успехами стоит самоотверженный труд всего коллектива, включая преподавателей, исследователей и студентов: "Как семья АМУ, мы полны решимости и впредь обеспечивать нашу систему здравоохранения ценными специалистами, укреплять свои позиции в международной академической среде и вносить вклад в развитие науки. Для нас большая честь и ответственность пройти этот почетный путь вместе с вами", - подытожил он.

Ректор Бакинского филиала I Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, хирург-онколог, профессор Азиз Алиев сказал, что сфера здравоохранения является одним из главных показателей развития каждой страны и благополучия общества: "В период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева были реализованы важные реформы в сфере здравоохранения, расширены качество и сферы охвата медицинских услуг. Эту политику сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Предпринятые шаги и реализованные программы придали большой импульс развитию системы здравоохранения в нашей стране".

Отметив, что фундамент сильной системы здравоохранения стоит на сильном медицинском образовании, А. Алиев сказал, что АМУ является одним из ведущих высших учебных заведений нашей страны в этой области: "АМУ на протяжении многих лет играет большую роль в подготовке образованных и профессиональных врачей. Среди выпускников университета есть известные ученые и влиятельные врачи Азербайджана. В этой связи я хотел бы особо отметить имя академика Зарифы Алиевой. Она внесла важные новшества в область глазных заболеваний, как ученый, известный не только в нашей стране, но и на международном уровне".

Затем был показан фильм о 95-летней истории АМУ и современном периоде.

Отмечалось, что презентации, панельные сессии и интерактивные мероприятия, которые будут представлены на трехдневном медицинском фестивале, будут полезны как молодым исследователям, так и опытным ученым с точки зрения формирования новых научных взглядов, а также внесут ценный вклад в развитие медицинской науки и образования.

Торжественное мероприятие продолжилось пленарными выступлениями ректора Турецкого университета медицинских наук, профессора Кемаледдина Айдына, ректора Самаркандского государственного медицинского университета, профессора Джасура Рзаева и ректора Белорусского государственного медицинского университета Сергея Рубниковича.

Медицинский фестиваль продолжит свою работу параллельными панельными сессиями. На сессиях, которые пройдут в нескольких местах, пройдут презентации и научные дискуссии, посвященные инновациям и современным вызовам в области внутренней медицины, радиологии, неврологии, клинической микробиологии, педиатрии, эпидемиологии и хирургии.

В рамках фестиваля также пройдут конференция ATUREK 13 и итоговая конференция Студенческого научного общества АМУ.

Медицинский фестиваль завершится концертной программой 8 мая.