Илон Маск назвал Марс страховым полисом для человечества - ВИДЕО
Создание автономных поселений на Марсе застрахует человечество от возможных катастроф на Земле и обеспечит его выживание в будущем.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.
"Марс - это страхование коллективной жизни. Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется", - сказал он.
Маск добавил, что человечество обязано стать "мультипланетной цивилизацией", потому что Земля в конечном счете будет "испепелена".
Предприниматель пояснил, что главная задача заключается в создании города на Марсе, инфраструктура которого будет способна к полному самообеспечению. Это позволит избежать разрушения марсианского поселения и прерывания развития человечества в случае катастроф на Земле.
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