Илон Маск назвал Марс страховым полисом для человечества

Создание автономных поселений на Марсе застрахует человечество от возможных катастроф на Земле и обеспечит его выживание в будущем.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

"Марс - это страхование коллективной жизни. Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется", - сказал он.

Маск добавил, что человечество обязано стать "мультипланетной цивилизацией", потому что Земля в конечном счете будет "испепелена".

Предприниматель пояснил, что главная задача заключается в создании города на Марсе, инфраструктура которого будет способна к полному самообеспечению. Это позволит избежать разрушения марсианского поселения и прерывания развития человечества в случае катастроф на Земле.