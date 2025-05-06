Авария в Агдаше

В Агдаше автомобиль наехал на пешехода.

Как передает Day.Az, сегодня в Агдаше водитель автомобиля "Mercedes" Мурад Асадов сбил пешехода Юсифа Мамедова 2009 года рождения, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Уточняется, что погибший был студентом первого курса Гейчайского государственного колледжа управления и технологий. По данному факту возбуждено уголовное дело.