Гендиректор Минского автозавода о развитии сотрудничества с Азербайджаном

Есть хорошие перспективы для развития сотрудничества между Минским автомобильным заводом (МАЗ) и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович.

По его словам, Азербайджан остаётся для МАЗа стратегическим партнёром.

"Я вижу очень хорошую перспективу совместной работы. У нас очень много точек соприкосновения. Нас объединяют долгие годы совместного сотрудничества, основанного не только на общих интересах, но и на прочных, хороших человеческих отношениях", - сказал Иванкович.

Он отметил, что впечатлён масштабами восстановительных и инвестиционных работ на освобождённых территориях. В знак дружбы белорусское правительство передало Азербайджану коммунальную машину, предназначенную для работы именно в этих регионах.

Иванкович напомнил, что МАЗ активно сотрудничает с Гянджинским автозаводом в рамках поставок машкомплектов, сборки машин, программ по поставке пожарной техники.