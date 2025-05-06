Кадыров хочет уйти в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит освободить его от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в комментарии ИА "Чечня сегодня".

Кадыров прокомментировал журналистам слухи о своей возможной отставке и порассуждал о преемнике.

- Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, - заявил Кадыров.

