https://news.day.az/world/1750726.html Кадыров хочет уйти в отставку Глава Чечни Рамзан Кадыров просит освободить его от занимаемой должности. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в комментарии ИА "Чечня сегодня". Кадыров прокомментировал журналистам слухи о своей возможной отставке и порассуждал о преемнике. - Сам прошу, чтобы меня освободили от должности.
- Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, - заявил Кадыров.
Кадыров хочет уйти в отставку
Глава Чечни Рамзан Кадыров просит освободить его от занимаемой должности.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал в комментарии ИА "Чечня сегодня".
Кадыров прокомментировал журналистам слухи о своей возможной отставке и порассуждал о преемнике.
- Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, - заявил Кадыров.
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