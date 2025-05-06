АБР работает над стратегическим планом по развитию Среднего коридора

Азиатский банк развития (АБР) разрабатывает стратегию развития Среднего коридора.

Об этом сказала директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова в ходе брифинга в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend из Милана.

"Мы поддерживаем развитие клиентской взаимосвязанности вдоль Среднего коридора. На данный момент мы работаем над стратегией развития этого маршрута. Мы стараемся объединить наши инвестиции, чтобы помочь компаниям реализовать этот масштабный проект", - сказала она.

Сабырова отметила, что потенциал у коридора большой, но пока он не реализован.

"Средний коридор обслуживает лишь 10% от потенциального объёма неэнергетической торговли, что, конечно, нельзя назвать высоким показателем. Потенциал есть, но он ещё не реализован, и мы начали помогать нашим странам в этом направлении. Это - трансформационная возможность. Проекты такого масштаба, характера и влияния появляются нечасто", - подчеркнула она.