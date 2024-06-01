В Турции назвали условие для вывода войск из Сирии

Министр обороны Турции Яшар Гюлер допустил возможность вывода турецких войск из Сирии в случае обеспечения полной безопасности границ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем рассмотреть вариант вывода наших войск из Сирии после того, как безопасность наших границ будет полностью обеспечена, и при наличии подобной необходимости", - приводит слова министра телеканал TRT. Гюлер напомнил, что именно Турция "спасла Сирию от боевиков ИГ", и указал, что Анкара готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности, подготовке новой конституции, проведении выборов.

Глава Минобороны также коснулся вопроса о намеченных на 11 июня местных выборах в северных частях Сирии, где действуют террористические курдские формирования. "Мы подчеркиваем, что это [проведение выборов] неприемлемо с точки зрения территориальной целостности Сирии и будет иметь негативные последствия для мира и спокойствия в регионе. Мы не допустим, чтобы Турция была поставлена перед фактом [проведенными выборами], противоречащим нашей национальной безопасности и территориальной целостности наших соседей", - заявил Гюлер.

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