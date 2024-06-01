В Гейгеле и Дашкесане выпал град

31 мая на территории страны осадков не наблюдалось, однако со второй половины дня погода изменилась, местами прошли дожди.

Как передает Day.Az, согласно информации синоптиков, 31 мая в Гейгельском районе около 23:00 в селах Ашыглы и Чайлы Дашкесанского района выпал град диаметром 6 мм.

1 июня максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 32-37 градусов в Нахчыванской АР, 31-36 градусов в низменных районах, 18-23 градусов в горных районах.

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