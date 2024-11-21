Хана Альхашими призывает страны объединиться для борьбы с климатическим кризисом

Призываю страны на COP29 объединиться для борьбы с утратой биоразнообразия и климатическим кризисом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в четверг, об этом сказала главный переговорщик COP28 Хана Альхашими в ходе мероприятия на тему "От Баку до Белема: совместное смягчение последствий и адаптация/ Амазонский региональный механизм комплексного и устойчивого управления лесами в контексте статьи 6.8 Парижского соглашения"

Она подчеркнула важность природы и экосистем в борьбе с изменением климата.

"Диалог по вопросам сохранения экосистем и устойчивого управления природными ресурсами начался еще в июле на министерской встрече по климатическим действиям в Ухане, Китае. Для нас большая честь в рамках председательства COP28 проводить вместе с Азербайджаном, Бразилией и Боливией это важное мероприятие здесь, на COP29. Такие дискуссии помогают углубить понимание роли природы в достижении климатических целей и задач устойчивого развития, включая борьбу с вырубкой лесов и сохранение биоразнообразия", - сказала она.

Она также подчеркнула, что консенсус, достигнутый на COP28 в Дубае, подтвердил необходимость включения всех доступных решений во всех секторах и системах.

"Важность природы и экосистем нашла отражение в результатах первого глобального обзора, поставившего цель остановить вырубку лесов к 2030 году. Леса - это легкие нашей планеты. Управление лесами станет ключевым элементом в достижении наших климатических целей и сохранении жизненно важных экосистемных услуг", - подчеркнула Альхашими.

По ее словам, 2024 год стал критическим для устойчивого развития, отметив, что он уже получил статус Года окружающей среды.

"Призываю страны объединиться для борьбы с утратой биоразнообразия и климатическим кризисом. Мы привержены успеху и готовы работать над достижением результатов здесь, в Баку, Белене и других регионах. Только объединяя усилия на международном уровне, можно достичь устойчивого развития и климатической стабильности. Сохранение экосистем, включая леса, океаны и криосферу, должно стать важнейшей частью климатической повестки на глобальном уровне", - заявила она.