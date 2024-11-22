В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена о том, что семейка Варданяна спутала генпрокурора с Дедом Морозом.

Day.Az представляет публикацию:

Семья Рубена Варданяна пытается придумать хоть что-то, лишь бы любой ценой сохранить папашу в повестке новостей. На этот раз их фантазия родила совершенно сумасшедший флешмоб: Рубика предлагают поддержать малявами с воли письмами поддержки.

Для этого они привлекли молодняк из российского центра Спамово Сколково: ребятки и сами спамят, и призывают это делать остальных. Этакие письма добра - как Деду Морозу.

Правда почему-то письма для Рубика предлагается отсылать ... генпрокурору Азербайджана Кямрану Алиеву и омбудсмену Сабине Алиевой.

Вы генерального прокурора ни с кем не путаете, ребят? Или вы надеетесь, что их Варданяну передадут оттуда? Добавят в спам-фильтр - и идите лесом!