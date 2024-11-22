Внесены изменения в Правило определения квоты на трудовую миграцию

В Азербайджане внесены изменения в Правило определения квоты на трудовую миграцию.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, квота будет утверждаться Кабинетом министров Азербайджанской Республики за 1 месяц до начала каждого года.

Отметим, что ранее этот срок составлял 3 месяца.