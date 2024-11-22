В Азербайджане ликвидируется одно из страховых агентств

Открытое акционерное общество "Bakı Sığorta" (ОАО "Баку Страхование") объявило о процессе ликвидации.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az, со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение двух месяцев по следующему адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Азадлыг пр, дом 120, 6 этаж, Аз1007.

Следует отметить, что законным представителем ОАО с уставным капиталом 8 миллионов 925 тысяч 440 манатов является Шейдабяйов Огтай Пирмурад оглу.