https://news.day.az/economy/1709779.html В Азербайджане ликвидируется одно из страховых агентств Открытое акционерное общество "Bakı Sığorta" (ОАО "Баку Страхование") объявило о процессе ликвидации. Об этом в пятницу сообщает Day.Az, со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. Кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение двух месяцев по следующему адресу: г.
В Азербайджане ликвидируется одно из страховых агентств
Открытое акционерное общество "Bakı Sığorta" (ОАО "Баку Страхование") объявило о процессе ликвидации.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az, со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение двух месяцев по следующему адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Азадлыг пр, дом 120, 6 этаж, Аз1007.
Следует отметить, что законным представителем ОАО с уставным капиталом 8 миллионов 925 тысяч 440 манатов является Шейдабяйов Огтай Пирмурад оглу.
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