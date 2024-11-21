В Баку обсудили сотрудничество в рамках Международного транспортного форума

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с министром транспорта и телекоммуникаций Чили Хуаном Карлосом Муньосом, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя государствами в рамках Международного транспортного форума.

Кроме того, был проведен обмен мнениями о приоритетных направлениях работы форума, который Азербайджан будет возглавлять в следующем году, а также был рассмотрен опыт Чили в данной области.

Следует напомнить, что в прошлом году было принято решение о внедрении в Азербайджане требований Хартии качества международных автомобильных перевозок Международного транспортного форума, что подтвердило высокие международные стандарты регулирования и управления международными перевозками в стране.

Азербайджан стал частью Протокола Европейской конференции министров транспорта, подписанного великим лидером Гейдаром Алиевым 27 ноября 1998 года.

Благодаря многосторонним разрешениям, ежегодно предоставляемым Международным транспортным форумом, операторы грузоперевозок, зарегистрированные в Азербайджане, продолжают свою деятельность в 43 странах Европы.