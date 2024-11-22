Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум

Цена биткоина снова установила новый рекорд, превысив отметку в $99 тыс.

Как передает Day.Az, эти данные предоставлены криптовалютной биржей Binance.

На момент 07:17 по бакинскому времени стоимость криптовалюты выросла на 4,42%, достигнув $99,14 тыс.

Однако к 07:23 по московскому времени рост замедлился, и биткоин торговался на уровне $98,98 тыс., что составляло увеличение на 4,27%.